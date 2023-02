Spotlights: in ascolto “Algorithmic” dal nuovo Alchemy For The Dead

Esce per Ipecac il 28 aprile Alchemy For The Dead, il nuovo album – il quarto – degli Spotlights, cioè Mario Quintero (chitarra, voce, tastiere), Sarah Quintero (basso, voce) e Chris Enriquez (batteria). Secondo Mario “Algorithmic” è a tema religioso, parla di resurrezione e vita dopo la morte, interrogandosi se alla fin fine tutto questo conti qualcosa. Pare che l’accettazione della morte sia uno dei temi che scorrono lungo tutto il disco. Se non conoscete gli Spotlights, quelli del Roadburn vi danno una dritta: “Think My Bloody Valentine embracing the Melvins, or Isis engaging the Smashing Pumpkins”.