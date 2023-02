Solaris #38

Electro, acid, assaggi di EBM. Solaris inizia il nuovo anno sul dancefloor.

Playlist

01. Luis & Lis Dalton – timmy chalamet

02. Cosmo Vitell – Fragments of Reality (feat. Fantastic Twins)

03. Lord of the Isles – Return to Yourself

04. Lucas Croon – Flange Factory (feat Thimo D.)

05. Fringe Society – Sexdeathnap (Facets Remix)

06. Errortica – Safely Stowed

07. Sansibar – Wallah (Sans DJ mix)

08. Zillas on Acid – Lose Your Soul

09. Errortica – Master Slave (Anatolian Weapons Acid Club Mix)

10. Anatta – Fields of Play (Towlouse Low Trax – Knights & Wheels Remix)

11. Il Est Villaine – Lies (Black Joy Edit)

12. Zombies in Miami – UFO Whisper

13. Curses – Her Violence Beauty (younger Than Me Remix)