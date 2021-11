Solaris #25 (Leif, Holy Other, Hiro Kone, Tomaga, KMRU…)

Vocalità soul, r&b minimalista, ambient e qualche accento post dubstep per una puntata lenta e notturna di inizio inverno.

Playlist

01. Leif – Tapping on a Hollow Body

02. Holy Other – Groundless

03. Beau Wanzer – Headspace

04. Hiro Kone – Reciprocal capture (ft. Speaker Music)

05. YOUTH – latex skies

06. Tomaga – Idioma

07. KMRU – Jinja Encounters

08. Mecànica Clasica – Litoral de Roca

09. Mayurashka – Miyabi Noboru

10. PYTKO – Save My Day (Dj Python “Nice” Remix)

11. SKY H1 – Elysian Heights

12. John FM – February

13. Dj Manny – Never Was Ah Hoe

15. Dawna – Bad Karma

16. Presente – Lingotto