Poptones #166

Puntata n. 166 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli presenta le migliori uscite di novembre 1983.

Playlist

THE PRISONERS – Hurricane

THE STYLE COUNCIL – A solid bond in your heart

BILLY BRAGG – A new England

THE THREE JOHNS – A.W.O.L.

NEW MODEL ARMY – Great expectations

ALIEN SEX FIEND – Wigwam wipeout

FLESH FOR LULU – Roman candle

THE METEORS – Crazy crazy lovin’

THE CRAMPS – Thee most exalted potentate of love

THE ORSON FAMILY – The river of desire

THE LIME SPIDERS – That’s how it will be

THE TRIFFIDS – Red pony

R.E.M. – 1.000.000

SIOUXSIE AND THE BANSHEES – Sin in my heart

LIVING IN TEXAS – My end of heaven

THE ALARM – 68 guns

THE THE – Perfect

TOM WAITS – Undergound

About Poptones