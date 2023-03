Poptones #137 – #138 – #139 – #140

In occasione della puntata n. 137 di Poptones, Gabriele Savioli ospita i Cut, in studio per presentare il loro nuovo album di imminente uscita, Dead City Nights su Improved Sequence.

Playlist

CUT – I ain’t got you

CUT – Soul deranger

CUT – Will you die 4 me?

CUT – Torture

THE BOOZERS – Pink Martini

CARLO MASU E LE OSSA – Un’assoluta resistenza

FERRO SOLO – It’s a girl

CUT – Sweet words

CUT – Annihilation road

CUT – Too late

CUT – Raping my mind

Nella puntata n. 138 di Poptones, Gabriele Savioli propone alcune delle ristampe più interessanti uscite nell’ultimo periodo.

Playlist

THE MILKSHAKES – Club M.I.C.

THE BARRACUDAS – Tokyo rose (rehearsal 1980)

THE MERTON PARKAS – Silent people

BRONCO BULLFROG – Everglades / Sun tan notion

FABIENNE DELSOL –Pas adieu

THE DAGGERMEN – What do I do for you

SLIME – Controversial

CASE – Smiling my life away

DENIZ TEK – Run out of water

THE HEADS – Energy

THE BEVIS FROND – Watch the sun

SILVER SUN – Last day

BABY WOODROSE – Honeydripper

COSMIC ROUGH RIDERS – The loser

THE OPTIC NERVE – What’s been missing?

Una selezione delle migliori uscite del marzo 1983 per Gabriele Savioli, in occasione della puntata n. 139 di Poptones.

Playlist

THE STYLE COUNCIL – Speak like a child

JOBOXERS – Boxerbeat

MARINE GIRLS – A different light

NEW AGE STEPPERS – Stabilizer

XTC – Wonderland

THE TEARDROP EXPLODES – You disappear from view

THE GO-BETWEENS – A bad debt follows you

THE MILKSHAKES – I’ll find another

THE METEORS – Wreckin’ crew

THE BIRTHDAY PARTY – Wild world

BAD BRAINS – Rock for light

ANGELIC UPSTARTS – Solidarity

OMEGA TRIBE – What the hell

NEW MODEL ARMY – Tension

THE THREE JOHNS – A.W.O.L.

THE SISTERS OF MERCY – Anaconda

SEX GANG CHILDREN – Shout and scream

COCTEAU TWINS – Peppermint pig

NEW ORDER – Blue Monday

Per la puntata n. 140 di Poptones, Gabriele Savioli propone produzioni indipendenti di artisti e gruppi italiani. Playlist

CUT – Your face

FORTY WINKS – Kids

THE COGS – Straight shooter

FIRECRACKER – Wild cheap

20 MINUTES – Ringing bell

SPECTRE – Find me

THE PROCRASTINATORS – Tonite

THE BASEMENT BOPPERS – Basement bop

POST NEBBIA – Voce fuori campo

EDNA FRAU – On the long run

EMIL MOONSTONE & THE ANOMALIES – Safe me

RED MISHIMA – Never under

FEDERICO MADEDDU GIUNTOLI – Text and the form (feat. Moskitoo)

LAND EXCAPE – Mar morto

PRISMA – Fruchte

