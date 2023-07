Per chi si è chiesto come sarebbe un pezzo di Aho Ssan coi clipping.

Partito da Subtext, Aho Ssan (il francese Niamké Désiré) approda su Other People per pubblicare il suo secondo disco solista (tra questo e il primo c’è anche una collaborazione con KMRU), che è anche un libro. Molti gli ospiti, ad esempio Nicolás Jaar, Moor Mother, Angel Bat Dawid, clipping., Blackhaine. Rhizomes, come si intuisce, si ispira (non è il primo caso) a Deleuze e Guattari, ed è stato commissionato dal famoso INA GRM. Anche il primo album, Simulacrum, prendeva le mosse da un filosofo francese (Baudrillard).

Il primo assaggio è “Till The Sun Down” (feat. clipping. & Resina). Uscita di tutto prevista al momento per il 6 ottobre.