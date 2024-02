Pangea 256

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

LANKUM, Go Dig My Grave, False Lankum (Rough Trade)

A.R. KANE, Up, Up Home Extended – A.R.Kive (A.R. Kane 1988-1989) (Rocket Girl)

AUTORHYTHM, Doom Variations (Scientist Dub Remix 1), Autorhythm meets Scientist (Thanatosis Produktion)

HOLYPALMS, Viviparous Flute, Summoning (Artetetra)

MUQATA’A, Tim Al Huroof, La Lisana Lah (Discrepant)

R.Y.F., Blue (feat. Moor Mother), Deep Dark Blue (Bronson Recordings)

SOFT-BODIED HUMANS, Mantis Man (feat. Silver Pyre) Angel Hair Audio Mix, Kaijugrime (Blue Tapes)

BICEP, CHROMA 001 HELIUM (CHROMA)

JOY ORBISON, flight fm (XL Recordings)

ROMAN ROFALSKI, Perpetuum, Fractal (Oscillations)

ARAB STRAP, Bliss, I’m totally fine with it don’t give a fuck anymore (Rock Action)

JOHN GLACIER, Money Shows (feat. Eartheater), Like A Ribbon (Young)

MOOR MOTHER, Guilty (feat. Lonnie Holley & Raia Was), The Great Bailout (Anti-)

MIKE COOPER & PIERRE BASTIEN, Nicobar, Aquapelagos Vol.2: Índico (Keroxen)

CERGIO PRUDENCIO, La ciudad, Antología 1: Obras para la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (Buh Records)