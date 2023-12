Pangea 252

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

ZÖJ, Hangman, Fil O Fenjoon (Bleemo Music/Parenthèses Records)

C. DIAB, Lunar Barge, Imerro (Tonal Union)

KEE AVIL, I too, bury (claire rousay Remix), Crease Remixed (Constellation)

MICHAEL VINCENT WALLER, Nocturnes No. 4 (Jlin Remix), Moments Remixes (play loud! Productions)

DANNY BROWN, Jenn’s Terrific Vacation (feat. Kassa Overall), Quaranta (Warp Records)

H31R, Glass Ceiling (feat. Semiratruth), HeadSpace (Big Dada)

CASISDEAD, Pat Earrings, Famous Last Words (XL Recordings)

TAKASHI WATANABE, hachidori, one (Emerald & Doreen Records)

TARZANA, Deep Ocean Ibex Arena (Version Pacific Citi), Tarzana / Sun Araw – AQUA X (Keroxen)

JEROME, DK First, Moving (Maple Death Records)

ONEOHTRIX POINT NEVER, World Outside, Again (Warp Records)

LUCIDVOX, There Ahead, That’s What Remained (Glitterbeat)

POLWECHSEL, Partial Intersect, EMBRACE (Ni Vu Ni Connu)

ALESSANDRO ADELIO ROSSI, Giovedì mattina, Òpare (DDDD)

NATASHA BARRETT, Impossible Moments From Venice 1, Reconfiguring the Landscape (Persistence of Sound)

ANNEA LOCKWOOD, Water Gong, Glass World (Room40)