Pangea 240

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

CHRISTINA VANTZOU, Red Eel Dream, No. 5 (Kranky)

JON HASSELL, Emerald City, Psychogeography (Zones Of Feeling) (Ndeya)

RAINBOW ISLAND, Tulpa Therapy Blues, Moonlit Panacea (Riforma)

ALE HOP & LAURA ROBLES, Son de los diablos, Agua Dulce (Buh Records)

KING AYISOBA, Good Things God Knows, Work Hard (Glitterbeat Records)

LADY LYKEZ, Pull Down, Woza (Hyperdub)

SARA PERSICO, Boundary, Boundary (Karlrecords)

ALGIERS, I Can’t Stand It! feat. Samuel T. Herring & Jae Matthews, Shook (Matador Records)

ALL HANDS_MAKE LIGHT, We Live On A Fucking Planet And Baby That’s The Sun, Darling The Dawn (Constellation Records)

YO LA TENGO, Sinatra Drive Breakdown, This Stupid World (Matador Records)

YVES TUMOR, Parody, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) (Warp Records)

ANDY SHAUF, Telephone, Norm (Anti-)

FELDERMELDER, Less Real Than You, Euphoric Attempts (-OUS)

NICOLA BOARI, The Map Occludes The Territory – Part I, The Map Occludes The Territory (Spettro Records)