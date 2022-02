Pangea 219

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

ISIK KURAL, Film Festival (RVNG Intl.)

AYVER, Reconciliacion con la vida, Mensajes del agua: Nuevos sonidos desde Perú Vol 1 (Buh Records)

ANCIENT PLASTIX, The Yellowed Grass, Ancient Plastix (Maple Death Records)

S O A R E R, Causa y efecto, Mensajes del agua: Nuevos sonidos desde Perú Vol 1 (Buh Records)

ANMA, Marching, Ossarium (Syncopathic Recordings)

RM, Solar Carve, Sinestesia (Zen Hex)

JEROME, Leela, LP2 (Maple Death Records)

HEAVEE, Watch Yo Step (Feeling Myself), Audio Assault (Hyperdub)

GENERAL MAGIC, Close But Not Quien (2021 Remaster), Frantz (Editions Mego)

KEE AVIL, saf, Crease (Constellation Records)

THE SNOBS, Cable Call, Blend The Horse! (Bisou Records)

COME, Off To One Side, Peel Sessions (Fire Records)

ERIC CHENAUX, Hello, How? And Hey, Say Laura (Constellation Records)

GHEDALIA TAZARTES & RHYS CHATHAM, Jardin de Simone – Acte 4, Two Men In A Boat (Sub Rosa)

PHILIPPE PETIT & MICHAEL SCHAFFER, I, II (Opa Loka Records)

IANNIS XENAKIS, Orient Occident, Electroacoustic Works (Karlrecords)