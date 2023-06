Of Wolves XI – Enclose

L’opening track di questo undicesimo episodio, “A New Living Being Opens Its Eyes For the First Time”, è una solenne festa celebrativa. La traccia viene dall’ultimo lavoro di Dylan Henner, “You Always Will Be”, pubblicato sull’inglese AD93 (2022), e racchiude il liturgico incanto per il nascere di una vita.

Un incanto che viene messo in relazione, nel disco, ad altre grandi ineluttabilità che caratterizzano l’esistenza umana: l’innocenza, l’invecchiamento, la nostalgia per i tempi passati, la perdita. Il disco attraversa la storia di una vita intera, dalla nascita di una figlia alla morte dei familiari. Tra campionamenti su misura, una marcata coralità, e soluzioni richiamabili – ma non per questo scontate – Henner ci racconta la storia della vita, dalla nascita alla morte: la consapevolezza della precarietà dell’esistenza e la meraviglia di fronte al ripetersi del processo.

Se l’incanto è il leitmotiv della traccia d’apertura, i lavori che seguono macchiano, sporcano, introducendo ad altre dimensioni, a partire dal nuovo sforzo discografico di Hajj, “No Soul, No God, No Devil, No Existence”, pubblicato lo scorso maggio per YOUTH. La traccia inclusa in questo episodio, Losing U 4 Ever, trasforma d’un tratto le odi henneriane in un’atmosfera sospesa e incerta, frastagliata da sample vocali e ondulazioni sintetiche non direzionali.

Una sospensione che si riversa negli straziati vocalizzi della sound artist e vocalist Sara Persico in “Exit”, terza traccia del suo debut ep su Karlrecords, Boundary (2023), e nei crescendo tormentati di Constantin Skourlis, in quella che è una violentissima e irrequieta catarsi di 9 minuti via Beduin Records (Hades, 2019).

L’apice agitativo di Skourlis lascia infine spazio ad una lunga fase di release, aperta dall’ultra minimalismo del finlandese noosa, nel lavoro audiovisivo “Dusk | Dawn” (25AV, 2023), coprodotto insieme alla visual artist croata Nives Sertić. Muovendosi in perfetta simbiosi con la ricerca di Sertić sulla luce, i colori e i loro cambiamenti nel paesaggio, il brano attraversa un cammino interiore, dal tramonto all’alba, che prosegue oltre con il meditabondo table organ di Sholto Dobie, in Neverie (Thanet Tape Centre, 2020).

L’episodio si chiude con “messenger”, seconda traccia del nuovo lavoro di David Sutton sotto forma di LXV, “Angelic Driver” (Traced Objects, 2023), ad evocare, ancora, quell’ancestrale senso di incanto di fronte all’ineluttabilità del processo.

Tracklist

Dylan Henner – A New Living Being Opens Its Eyes For the First Time” (from You Always Will Be, AD93, 2022)

Hajj – Losing U 4 Ever (from “No Soul, No God, No Devil, No Existence”YOUTH, 2023)

Sara Persico – Exit – (from Boundary, Karlrecords, 2023)

Constantin Skourlis – Erebus (from Hades, Bedouin Records, 2019)

noosa and Nives Sertić – “Dusk | Dawn” (25AV, 2023)

Sholto Dobie – Nevery (from Nevery Thanet Tape Centre, 2020)

LXV – messenger (from Angelic Driver, Traced Objects, 2023)