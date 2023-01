Object Of Affection: il video di “Half Life” dall’imminente Field Of Appearances

Gli Object Of Affection, da Los Angeles, sono Madison Woodward (Fury, Lock) alla chitarra, Remy Veselis (Death Bells) alla chitarra, Colin Knight alla voce, Garrett La Bonte (La Bonte) al basso e Nick Nadel alla batteria. Dopo un ep (in ascolto qui) e un singolo (“Through & Through”, per Suicide Squeeze, in ascolto qui) il 3 marzo pubblicheranno su Profound Lore il loro primo full length. Nonostante siano su Profound Lore, il sound è radicato negli anni Ottanta della new wave, del post-punk e dell’alternative americano.

Field Of Appearances – Tracklist

01. Half Life

02. Run Back

03. Time

04. Laying Claim

05. Buried

06. Someone

07. Is This Fate

08. Con-Man

09. Empty Eyes

10. Why Now