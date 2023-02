O-Janà: il video di “Morka”

Conosciamo bene le O-Janà, dato che nel 2019 le abbiamo intervistate approfonditamente, così da far conoscere un po’ di più la loro musica a metà tra “avant” e pop. Il 27 gennaio è uscito per Folderol il loro nuovo disco, Animal Mother, che vede la partecipazione del produttore e musicista norvegese Christian Isachsen, oltre che – su due tracce – quella di Marco uBik Bonini. In un mondo giusto, Folderol le distribuirebbe in Italia, ma PAN di Bill Kouligas le diffonderebbe in Europa. Lo prova il pezzo di cui oggi pubblichiamo il video: “Morka”.

Animal Mother by O-Janà