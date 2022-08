Ultima puntata del podcast di casa nostra prima della pausa estiva con Lasse Marhaug, il nuovo Kode9, Adriano Zanni, Dream Weapon Ritual e gran finale stile balneare.

Playlist

Baby, We’re Ascending – Haai (with Jon Hopkins)

The Break Up – Kode9

Tunnel – Antoine Chessex, Francisco Meirino, Jérôme Noetinger

La Natura Vince – Adriano Zanni

Context 3 – Lasse Marhaug

Sundogs – Mount Maxwell

Strata I (excerpt) – Dream Weapon Ritual

In Alto Mare – Mario Lavezzi