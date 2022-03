Noise Attack! – 29/3/22

Per questa puntata i riflettori sono puntati su due realtà dall’approccio alquanto differente, da una parte infatti vi segnaliamo gli Erupt, artefici di un violentissimo mix di punk e metal estremo per un distillato di puro nichilismo sonoro, dall’altro i finlandesi Cryptic Hatred, adepti del culto Cannibal Corpse, di cui seguono gli insegnamenti con risultati degni di nota.

Playlist

MONGREL, “Dog Complex”

NOTHING BUT ENEMIES, “Punishment Awaits”

POINT BLANK, “History Of Pain”

DISRUPT, “Religion Is A Fraud”

SPY, “1-800”

MANIAC, “Rapture”

FUTILE ACT, “Reform This” / “Guilty”

TELEVISED, “Violent Hardcore” / “Choke”

ERUPT, “Shinin’ Claymore”

NIGHT HAG, “Witching Hour Violation”

SEPULCHRAL, “Caravan Of Putrid Flesh”

CRYPTIC HATRED, “Stench Of The Dead”

ECTOPLASMA, “Infestation Of Atrocious Hunger”