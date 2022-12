Noise Attack! – 28/11/22

Ritorno alla Bay Area con i Doomsday, ma anche a nomi noti di casa nostra come i Demikhov, con un’anteprima dal disco in uscita a gennaio.

Playlist

DOOMSDAY, “Attaining Heaven By Force”

CULT FIEND, “Endless Enemies”

WISH, “Spite”

TRIBAL GAZE, “With This Creature I Return”

MORTUOUS, “Days Of Grey”

CARNAL SAVAGERY, “Disemboweled”

TERRORHAMMER, “Blizzard Of Blood”

ENCRYPTMENT, “Central Disharmony”

GATEKEEPER, “Nothing New” / “No Unity”

BURNING STRONG, “Fade To Black”

DEMIKHOV, “The Leader Is Dead And Everything Is Grieving”

DEFIANT PATH, “Reality Unfolds”