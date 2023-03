Nightstalker in Italia (Pescara, Torino, Parma Udine, Trevisto, Trieste, Bologna)

Sono considerati i pionieri greci dello stoner – anche se loro rifiutano la definizione – e saranno in tour da metà marzo in Italia e in Europa, questo per festeggiare il decimo anniversario del loro album più conosciuto, Dead Rock Commandos, che era uscito nel 2012 per Small Stone Recordings e conteneva il loro “anthem” “Children Of The Sun”.

I Nightstalker esistono dal 1989 e sono stati fondati dal cantante Argy (lo è ancora, ma all’inizio era anche il batterista della band). Dead Rock Commandos è il loro quarto album, a cui sono seguiti As Above So Below nel 2016 e Great Hallucinations nel 2019. All’epoca quelli della Small Stone dicevano di ascoltarli se vi piacevano Kyuss, Dozer, Greenleaf, Brain Police, Deep Purple, Sasquatch, Monster Magnet, Clutch… Si erano dimenticati i Motörhead, secondo noi.

16/03/2023 IT Pescara-Scumm

17/03/2023 IT Torino-Blah Blah

18/03/2023 IT Parma-Splinter Club

19/03/2023 IT Nimis-Lupus In Fabula

20/03/2023 IT Zero Branco-Altroquando

07/04/2023 IT Trieste-Kulturni Doom Prosek

08/04/2023 IT Bologna-Freak Out