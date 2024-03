Mr. Henry – “Falling stones”

Un muro, macchiato dal tempo e dalle intemperie. Mr. Henry canta con voce sommersa e lenta le tre frasi che compongono la parte vocale di “Falling Stones”, con un piccolo crescendo sull’ultima, che apre ad un arpeggio strumentale materico e ampio, che si innalza, mentre una sua controparte vischiosa sembra trascinarlo nella direzione opposta, ricordandogli il suolo e la melma alla quale, forse, tutti siamo destinati. Quella di Mr. Henry è una visione disillusa, intensa, colta in accenni di movimento che, anche se a prima vista sembrano soltanto rollii di chi si barcamena chissà, potrebbero sorprenderci con dei tragitti interessanti sulla via.

Days are falling stones

In the grainy haze of my heart

How have I come to this?