LOUD! – “Strange Attractors”, 25.01.2024

Ascolta la puntata.

Playlist

LOCRIAN – Solar Lodge (“Solar Lodge ep”, 2023)

FVNERALS – For Horror Eats the Light (“Let The Earth Be Silent”, Prophecy Productions, PRO 344 LP, 2023)

CHRISTOPHER BISSONNETTE – Maunder (“In A Second Floor Window”, 12k, 12k1100, 2023)

CARBON IN PROSE – Beacon From The Brine (“Salt Water Blood” , Dragon’s Eye Recordings, de6057, 2023)

DAVID LEE MYERS – With Perfect Clarity (“Strange Attractors”, Crónica 203,2023)

AMBY DOWNS – I Am Holding My Breath (“Ngunmal”, Room40 RM4214, 2023)

ILLUHA – Monkou (“Tobira”, 12K 2058, 2023)

KRIS KULDKEPP – Muundumised/Transfigurations (“Moonutatud Muundused / Distorted Conversions”, Zeromoon zero211, 2023)

REINHOLD FRIEDL / MARTIN SIEWERT – Gestade (“Lichtung”, Karlrecords KR106, 2024)

PANGHALINA – Tellar Tides (“Lava”, Room40 RM4229, 2023)