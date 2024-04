L’elettronica dell’Estremo Oriente in Italia a fine aprile: a Udine nasce il Far East Contemporary Sound Festival

Il Far East Film Festival di Udine arriva quest’anno al numero 26 e quest’anno ospiterà persino Zhang Yimou (Hero, Ju Dou, Lanterne rosse…). Dalla sinergia tra Cas*Aupa e Far East Film Festival nasce la prima edizione di FECS! – Far East Contemporary Sound Festival. Qui i biglietti.

Day 1 – 26 aprile – 19 – Spazio Venezia (UD)

SY/N with Millacu

Neo Geodesia

Jaeho Hwang

Day 2 – 27 aprile – 19 – Spazio Venezia (UD)

Kepla

Sabiwa

Tot Onyx

Pink Night Aftershow @Casa della Contadinanza

FECS esplora le connessioni profonde tra la musica tradizionale dell’estremo oriente e le avanguardie elettroniche, portando a Udine uno sguardo su ciò che accade nel panorama musicale contemporaneo mondiale e asiatico. Da Taiwan alla Cambogia, dal Giappone a Hong Kong, due giorni di musica elettronica nelle sue più eclettiche sfacettature.