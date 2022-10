Larsen + Alessandro Sciaraffa: un teaser del loro album

I Larsen non hanno quasi da nessuna parte bisogno di presentazioni. Golden Leaf è il loro nuovo disco, il diciannovesimo, che documenta una performance site-specific con Alessandro Sciaraffa (scultore e creatore di totem sonori), avvenuta nel 2021 a Torino, in località segreta, ma con pubblico partecipe dell’esperimento. Paul Beauchamp ci ha lavorato su e l’ha trasformata in un disco fatto di due lunghe tracce. Plotkin al mastering. Important Records come etichetta (uscita prevista: 18 novembre)

Per correttezza verso la band e i fan, lasciamo qui il link al pre-order.

Sotto c’è il teaser, parte di una più amplia documentazione filmata dal videomaker Omar Bovenzi in occasione della performance presso lo studio di Alessandro Sciaraffa a Torino dalle registrazioni della quale ha preso vita l’album.