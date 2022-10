Brown Sugar – S13E03 10.10.2022

In questa terza puntata di Brown Sugar si parla di Hip-hop feminism. Si può essere una donna femminista ed ascoltare il rap, genere notoriamente misogino? Secondo Joan Morgan, creatrice del termine Hip hop feminist, sì, volete sapere come? Ascoltate!

Playlist

LayFullStop – Case Closed

Mc Lyte – Ruffneck

Heather B -All glocks down

Queen Latifah – UNITY (Big Titty Mix)

Woddy Green, IAMDDB, Roots Raddix – Telascope

Nochalant, Yoyo, Mc Lyte, Bahamadia – Keep on pushin’

Sa Rock- Lilith’s Psalm