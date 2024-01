Laetitia Sadier degli Stereolab pubblicherà il nuovo album solista Rooting For Love il 23 febbraio per la sua Duophonic Super 45s e per Drag City : questo è il singolo “Une Autre Attente”.

Rooting For Love è il suo quinto album solista.

Tracklist

01. Who + What

02. Proteiformunite

03. Une Autre Attente

04. The Dash

05. Don’t Forget You’re Mine

06. Panser L’inacceptable

07. The Inner Smile

08. La Nageuse Nue

09. New Moon

10. Cloud 6