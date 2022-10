Kurzmann & Vandermark in Italia ora

Riceviamo da Sonic Alliances e pubblichiamo.

Unire forze su di uno stesso territorio per permettere incontri altrimenti impossibili, piaccia o no si parla di musiche non convenzionali ma non difficili.

Questo lo spirito di una cinque giorni tra Napoli, Avellino, Sant’Agata de’ Goti (BN) e Salerno, che vede il duo storico di improvvisatori/creativi Christof Kurzmann, austriaco, alle elettroniche e Ken Vandermark, americano, alle ance.

I due faranno prima (11 ottobre) un’intervista con Mario Gabola e SEC_ a Napoli, poi tre concerti con il collettivo Sonic Alliances – Peppe Vietri (oggetti amplificati, ance e filed recording), Maurizio Chiantone (contrabbasso preparato e voce), Davide Russo (fisarmonica smantellata), Mario Gabola (acoustic/ feedback sax contralto) – uscito a settembre con Virus per la napoletana Viande Records.

A Salerno suoneranno con musicisti ancora più giovani: il contrabbassista Gabriele Pagliano e il percussionista Lucio Miele.

Diverse generazione di musicisti creativi s’incontreranno attraverso improvvisazione radicale, melodie nascoste, elettroniche e uso degli strumenti non convenzionale.

Nota Bene: a queste date si aggiungono quella di Kurzmann e Vandermark di venerdì 7 a Genova e quella del 9 ottobre a Roma all’EXP.