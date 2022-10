Noise Attack! – 3/10/22

Puntata “strumentale” – visto che manca la voce narrante – a cavallo tra big e chicche per intenditori. Tornano gli Scheletro, che si conquistano i gradi sul campo con un altro brano dal disco appena uscito. Buon ascolto.



TEN YARD FIGHT, “The Only Way”

GROWNING CONCERN, “What You Say”

MINDSET, “Alive Inside”

MANLIFTINGBANNER, “Sister”

NUCLEAR ASSAULT, “Critical Mass”

TESTAMENT, “Envy Life”

MORGOTH, “Isolated”

TORTURE KILLER, “Forever Dead”

FORESEEN, “Oppression Fetish”

CARRY NATION, “No Prisoners”

SNAPCASE, “Looking Glass Self”

INSIDE OUT, “Burning Fight”

DEATH, “Zombie Ritual”

IMPRECATION, “Reborn In Fire”

CANNIBAL CORPSE, “Hammer Smashed Face”

SCHELETRO, “L’Accollo Sei Tu”

NEGAZIONE, “Maggioranza/Minoranza”