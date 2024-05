In anteprima “L’Arcadia Della Mia Giovinezza” che anticipa il nuovo album in studio di Gabriele Gasparotti

“L’Arcadia Della Mia Giovinezza” è il terzo video live che funge da antipasto a Tropismi, nuovo disco in studio di Gabriele Gasparotti in preorder il 31 maggio e che uscirà per l’americana Important Records (nomen omen, fra gli italiani pubblicati mi vengono in mente giusto Larsen, Caterina Barbieri e Alessandro Cortini) e l’italiana Dio Drone (Hate & Merda, OvO, Uochi Tochi, Dolpo e molto dell’underground più cazzuto del nostro Paese). La performance è stata registrata in presa diretta in analogico e vede Benedetta Dazzi al violoncello e live electronics e Gabriele Gasparotti al sintetizzatore semi-modulare Buchla Music Easel e alla viola.