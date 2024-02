I concerti live di Radio Capodistria: kariti, 14/2/2024

Radio Capodistria è una radio storica nata appunto a Capodistria (Slovenia) nell’immediato Secondo Dopoguerra (il 2024 la vede compiere 75 anni) ed è da sempre ascoltata da qualunque lato di qualunque confine ci sia stato dalle sue parti (“contribuisce all’informazione, alla conoscenza reciproca ed allo sviluppo dei rapporti di buon vicinato ed alla collaborazione in un’area di contatto fra tre nazioni diverse, Slovenia, Italia, Croazia”, scrive il suo caporedattore Aljoša Curavić). Uno dei suoi studi, l’Hendrix, è stato progettato per registrare musica classica e pop, e da sempre ospita anche concerti live: quest’anno Radio Capodistria scommetterà anche su qualche proposta più underground e il primo tentativo in questo senso c’è stato il 14 febbraio scorso con kariti, che da queste parti abbiamo seguito sin dall’inizio. Il nostro invito è quello di seguire Radio Capodistria e aspettarsi qualche altra sorpresa.