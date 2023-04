HIS ELECTRO BLUE VOICE, Love Conductor

Francesco Mariani rientra in pista con gli His Electro Blue Voice.

9 nuovi brani dopo i precedenti ep che già datavano 2021 e l’ultimo disco, Mental Hoop, anno 2017. Love Conductor è il risultato di 3 anni circa di prove, tentativi, progetti ed esperimenti. Sembra vivere di un’energia luminosa ed ammiccante, come se qualche sintesi ’80 hi-tech fosse sfuggita al controllo entrando in un calderone che potremmo definire out-rock. Con il passare delle canzoni si vive la sensazione di entrare in uno di quei b-movie scintillanti, nei quali in realtà il solido metallo è rappresentato da pareti ricoperte da fogli di alluminio. E nei quali l’eroe, che potremmo immaginare interpretato da Martin Kove (il Sensei John Kreese di “Karate Kid” per chiarirvi il personaggio) sfida il fato nella miglior maniera possibile. Me lo immagino proprio così Francesco Mariani, a giocare con la materia rock, trasformandola come i Clouddead il rap o James Ferraro il pop. I brani sfilano mediamente bene al primo ascolto ma è con il crescere dell’attenzione che si sente il latrare di un branco di cani, i Beastie Boys, i Goblin, il continuo stato di tensione, una parte oscura, quasi un rigurgito del passato che viene elaborato, come la possibile rivelazione dietro alla sorridente copertina. I momenti più patinati e scintillanti arrivano invece con il passare dei minuti. “Loreal 94” parte come la caricatura di un non-luogo profumato e patinato prima di venir smembrata da brillanti incursioni noise ed uberdigitali, finendo in un crash di beats lievi ed accoglienti. Più si va avanti, più la tensione sembra crescere, a tratti di pari passo con il ritmo, mentre in altre occasioni, come in “Chrom XL”, si ciondola nel mezzo di una nebbia che ottunde. La chiusura è affidata ai 9 minuti abbondanti di “Sempre Delusione”, tra nostalgia e catarsi, summa di tutto il disco. Disco, questo Love Conductor, sporco e cattivo il giusto, sicuramente più “Terminator” che “San Junipero” come ottica, che ci rende felici di vedere ancora in circolazione His Electro Blue Voice.