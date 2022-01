GORE BRIGADE, Gore Brigade

I Gore Brigade sono un trio old school death composto da veterani del panorama estremo svedese, che – dopo aver suonato con Wombbath, Defiatory e Massacre – hanno deciso di unirsi e costruire un nuovo progetto, seguendo le linee dello swedish death e la loro smodata passione per il gore e l’horror, sulla scia di Exhumed e Cannibal Corpse.

Lo scorso 10 dicembre hanno pubblicato il loro primo ep con Redefining Darkness Records, da anni punto di riferimento underground. In quindici minuti, Gore Brigade accumula soluzioni moderne e sventramenti: è un concentrato di death metal scattante, sei tracce costruite su riff tecnici ed efferati abbinati a un putiferio di blast groovy e voce aspra e diabolica. A trainare è “March Of the Gore Brigade”, pezzo massiccio che apre a un flusso feroce ed animalesco che si riversa poi su tutto il disco, tra refrain accattivanti e sferzate pittoresche. A seguire si alternano, tipo yo yo estremo, momenti distruttivi spinti da lamenti spietati (“An Army Of Re-Animated”) ed episodi costruiti su riff selvaggi, ruggiti crudeli e blast scalpitante (“Show Me The Gore”), passando per sonorità ammuffite sostenute da cascate carnivore di blast e riff famelici (“Worldwide Death”). Riuscendo a coinvolgere grazie a un miscuglio ghiotto tra atmosfere truculente e cura per i dettagli, Gore Brigade si rivela piatto stimolante per i palati più estremi.