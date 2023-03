Godflesh: il nuovo album Purge esce il 9 giugno

L’ultimo album dei Godflesh era fino ad oggi Post Self del 2017.

Il 9 giugno, per l’etichetta di Broadrick, Avalanche, esce Purge. Non è un refuso, non parliamo di Pure del 1992. Il disco pare intitolarsi Purge e pare anche riprendere le influenze “hip hop” di Pure.

A leggere la nostra fonte (il mailorder Plastichead) sembra che fra un mese potremo sentire il primo pezzo, “Nero”, ma probabilmente succederà qualcosa prima.

Tracklist

01. Nero

02. Land Lord

03. Army Of Non

04. Lazarus Leper

05. Permission

06. The Father

07. Mythology Of Self

08. You Are The Judge, The Jury, And The Executioner