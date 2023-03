Ogni mese un pezzo di Tim Holehouse: a marzo tocca a “Rebirth”

Marzo, la rinascita, un giro orizzontale, la convinzione di ripartire. Tim Holehouse sembra essere a testa bassa, convinto, non ha bisogno di alzare i toni né di urlare.

Lei è lontana, le stanze d’albergo solitarie, ogni cambiamento può essere visto come rinascita o come morte, è soltanto la nostra disposizione d’animo a farci apparire le cose luminose o tetre. Cerchiamo di aggrapparci a qualcosa ma più che la salvezza si sente il pavimento cedere sotto di noi, il baratro. In questo caso gli archi ed i tamburelli sembrano rifugiarsi in qualche rito ancestrale, riportandoci all’inizio, da dove tutto è partito, consapevoli che la storia di Tim è la nostra storia ed è il fottuto archetipo che da millenni ci portiamo dietro. A naso, passati soltanto tre mesi, dubito che il ruolo che il nostro si è ritagliato sia quello dell’eroe. Sento piuttosto le cicatrici, gli smacchi, i rifiuti, le macchie. Se lasciamo la solita vecchia merda, la ritroveremo rinascendo oppure saliremo di un livello?

Che sia quella buona Tim…

Rebirth – Single by Tim Holehouse

Like a new horizon

Like a second skin

A rebirth is coming

And the state I’m in

Sitting in my lonely hotel room

And I’m miles from you

I reach of for something,

Something real to hold onto.

Like the flowers in the spring time

Like the changing of the year

Something growing within me

Yeah I feel a rebirth

I feel a rebirth!