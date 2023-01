Francesco Bucci (Ottone Pesante): in ascolto un estratto dal solista Zobibor

Ottone Pesante è un nome che negli anni scorsi ha messo d’accordo un po’ tutti. Nel giorno dell’intervista a Ramon Moro, (compositore e suonatore di tromba “sperimentale”) arriva il comunicato stampa su Francesco Bucci, fondatore degli Ottone Pesante, che fa il suo esordio solista, sempre suonando tuba e trombone. A giudicare dalla prima traccia resa pubblica, anche in questo caso (o come in quello del Colin Stetson di Chimera, per rimanere più o meno dalle stesse parti) i territori sono ambient/drone.

Il disperato cercarti nel fondo di un tuba by Francesco Bucci