For The Swimmer 18.12.23 – Hiding tonight

Ascoltiamo le onde del mare prima di tuffarci. Sono richiamate nel nuovo album di Suzanne Ciani, come un flusso estatico in cui immergersi. Un brano che dà il via alla nuova puntata, intitolata “Hiding tonight”. Da chi e cosa ci nascondiamo? Errori, passi falsi, cambiamenti, delusioni, persone sbagliate? Romance (uno dei dischi migliori di questo perverso anno), se non altro indica una via con “Take my breath away”. Nuotiamo negli spazi della polistrumentista Nala Sinephro, ci inabissiamo tra le ipnotiche e pulsanti scale musicali di Akusami e il sermone free jazz di Darius Jones. Il minimalismo di Faten Kanaan sull’asse Steve Reich/Philip Glass ci distende la gambata e la bracciata prima che la chitarrina di Alex Turner ci ricordi “Submarine”. Titolo non casuale, film non casuale. Con la speranza che la notte passi in fretta e non faccia troppo male.

Tracklist

Susanne Ciani – Coral Reef

Nala Sinephro – Space 1

MF DOOM – Doomsday

Ariel Kalma, Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer – The Closest Thing to Silence

Wu-Tang Clan – C.R.E.A.M.

Akusmi – Fleeting Future

Koma Saxo – Koma Grav

Kendrick Lamar – Money Trees

Darius Jones – Rainbow

Slauson Malone 1 – Old joy

Jeremiah Chiu – Seawater Swell

Faten Kanaan – Trenchcoat

Romance – Take my breath away

Alex Turner – Hiding tonight

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.