La compositrice elettronica di origine Dasha Rush torna otto anni dopo l’ultimo disco, ancora su raster. Contemplating esce il 29 settembre e già dal titolo dà l’idea dell’ambient che andremo a sentire. “Trumpets Of Andromeda” e questo “visualizer” fanno il resto. Non possiamo dire che non sappiamo cosa compreremo.

P.S.: il 27 agosto è live a Fano all’Electric Campfire della raster. Con altri tre-quattro nomi importanti dell’etichetta tedesca.