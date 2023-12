CRIME & THE CITY SOLUTION, The Killer

Le basi per Dio, le basi! La musica, lo saprete meglio di me, nasce da grandi fiumi che si dividono in mille rivoli e non è sempre automatico recuperarne le gocce migliori, armati come siamo solo un secchiello malridotto. Così ascolto per la prima volta Crime & The City Solution solo quest’anno. In primis colpito dallo splendido singolo “Peace In My Time”: un pianoforte, una voce stupenda, una sensazione di pelle ormai diventata cuoio, l’intensità dei più grandi, Cash, Cave, pochi altri. Poi tutto il disco, una, due, tre volte, al mattino, al crepuscolo, alla sera. Cittadini del mondo, partiti nel 1977 dall’Australia per Londra, più membri in formazione che zecche un cane e amori un puttaniere, a Berlino incontrano Martin J. Fidel e iniziano a comporre e a registrare The Killer. Simon Bonney (qui la mia intervista con lui) ha una voce da brividi e l’ultima incarnazione del gruppo ha un tocco formidabile. La fedele Bronwyn Adams, Frederic Lyenn, Donald Baldie, Georgio Valentino, Chris Hughes e Joshua Murphy sono le altre anime sbandate e livide a creare questo piccolo gioiello. I brani sono scavati più che incisi, i toni quelli del predicatore che conosce vizi e vergogne del popolo. Le musiche, beh, che aspettarsi di nuovo? Nulla di troppo diverso dagli ultimi quarant’anni, quando – che si stia in Australia, nel Vecchio Continente o negli Stati Uniti – la facciata degli edifici mostra le ferite al vento, le luci calano e sofferenza, livore e travaglio trasformano rock’n’roll, cantautorato e musica da camera in un insieme sporco ed irresistibile. The Killer, però, oltre alla storia e all’ambientazione ha anche le canzoni: solo sette pezzi a questo giro, ma fosse una roulette russa sarebbe un bel problema, che quattro di loro almeno sono di quelli che torcono cuore e budella quanto un proiettile. L’apertura torch western di “Rivers Of Blood”, la ruggine sul paesaggio di “River Of God”, la title-track sudata e intensa, la sacrale e già citata Peace In My Time. Ben fatto Simon e scusa per il ritardo, vedrò di recuperare al più presto.

the killer by Crime & the City Solution