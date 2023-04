Carry Them With Us di Brìghde Chaimbeul è uscito ieri per Glitterbeat/tak:til. Questo è il video con Chaimbeul – vincitrice di un BBC Young Folk Award un BBC Horizon Award – come sempre alla piccola cornamusa scozzese e in più alla voce. In secondo piano anche il sax di Colin Stetson, che ha collaborato con lei a questo suo secondo disco, fatto di bordoni e agganci con la tradizione celtica.

