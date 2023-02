I Big!Brave usciranno su Thrill Jockey il 24 febbraio con l’album Nature Morte, per poi imbarcarsi in un tour anche europeo , passando per Bologna (30/4), Piedripa (2/5) e Busto Arsizio (4/5). Robin Wattie, cantante/chitarrista del gruppo, lo descrive così, non servono traduzioni: “It is violent and terrible. It is crushing and alarming. It is common and basic. It is catastrophic and disheartening.”

nature morte by BIG|BRAVE