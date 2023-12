Area Contaminata #160

L’episodio #160 di Area Contaminata si caratterizza per le sperimentazioni ritmiche delle tracce in scaletta. Dal dub dilatato di Index For Working Musik alla drum and bass minimale contaminata con il jazz di Mark, passando per i virtuosismi di Shackleton, Beatrice Dillon e Moin. In chiusura la nuova uscita di Jerome su Maple Death e il debutto di Essaira, neonata formazione bolognese.

Tracklist

Index For Working Musik – W1 Sprokla

Shackleton – Wrecking Ball

Beatrice Dillon – 2020

Mark – So You Betrayed The Creative Arts

Moin – Pockets

Jerome – DK First

Essaira – Dramla

About Area Contaminata