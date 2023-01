Area Contaminata #128 – Terry Hall (The Specials)

La puntata #128 di Area Contaminata è interamente dedicata al ricordo di Terry Hall, scomparso lo scorso 18 dicembre. Ripercorriamo la sua carriera, dagli esordi con The Specials, a The Fun Boy Three, The Colourfield, fino ai suoi lavori solisti e al ritorno con The Specials. Un artista dalla vita molto travagliata che ha lasciato un segno indelebile nella musica british degli ultimi 45 anni.

RIP Terry.

Playlist

The Specials – Doesn’t Make It Alright (1979)

The Specials – Man At C&A (1980)

The Specials – Friday Night, Saturday Morning (1981)

The Fun Boy Three – The Lunatics (Have Taken Over The Asylum) (1981)

The Fun Boy Three – Our Lips Are Sealed (1983)

The Colourfield – Thinking Of You (1985)

Terry, Blair & Anouchka – Missing (1989)

Terry Hall – I Drew A Lemon (1994)

Terry Hall – Happy Go Lucky (1997)

Terry Hall & Mushtaq – Stand Together (2003)

The Specials – We Sell Hope (2019)

