Area Contaminata #123

L’hip hop è protagonista dell’episodio #123 di Area Contaminata, con uscite pubblicate nel corso del 2022, tra richiami all’old school e contaminazioni con il jazz e l’elettronica.

Playlist

Soul Supreme – Bonita Applebum (Daylight)

Tyler, The Creator – Wilshire

Danger Mouse & Black Thoughts – Because (feat. Joey BadaSS, Russ, and Dylan Cartlidge)

Loyle Carner – Nobody Knows

Knucks – Nice & Good (feat. SL)

Moor Mother – RAP JASM (feat. Akai Solo)

The Bug – Fuck With Me (feat. Moor Mother)

Kae Tempest – Nothing To Prove

Wu-Lu – Facts (feat. Amon)

Coby Sey – Permeated Secrets

The Fear Ratio – Spinning Globe (feat. King Kashmere)

About Area Contaminata