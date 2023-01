Anthony Pateras: in ascolto “There Is A Danger Only Our Mistakes Are New”

Abbiamo intervistato Anthony Pateras quasi cinque anni fa. Il 6 febbraio esce per Futura Resistenza (Belgio/Olanda) Two Solos, un lp con due sue composizioni “riduzioniste” che hanno la caratteristica comune di essere incentrate su di un solo performer, accompagnato da Pateras col suo armamentario di nastri e registratori che per sorgente sonora utilizzano lo stesso strumento del performer (in un caso una tromba a doppia campana e nell’altro la voce). In mezzo c’è anche l’Italia, dove Pateras è passato più volte.

“Palimpsest Geometry”

Callum G’Froerer: tromba a doppia campana

Registrato presso Punctum ICU, Castlemaine, Australia, Aprile 2020 & Aprile 2021. Mixato a Torino

“There Is A Danger Only Our Mistakes Are New”

Clara La Licata: voce

Registrato presso Raum, Bologna, Luglio 2021.