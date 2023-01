Dedicated To The Next World, il nuovo ep della band hardcore punk di Boston, uscirà il 2 giugno per Heartworm Press. Quattro pezzi, di cui “Self Check-Out”. Gli American Nightmare sono stati in tour nel 2022 per celebrare il ventennale di Background Music, il loro primo album, ma forse qualcuno li conoscerà per essere la band di Wes Eisold prima che fondasse il progetto Cold Cave.