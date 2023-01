A febbraio Emma Ruth Rundle porta in Italia Engine Of Hell (e l’ep Orpheus Looking Back) insieme a Jo Quail. In più ha reso pubblico il documentario “All I Know Of Love”, che in sedici minuti racconta il suo tour in Gran Bretagna e Irlanda.

15, Milano – Spazio Teatro 89

16, Bologna – Teatro San Leonardo (già sold out)

17, Verona – Fucina Culturale Machiavelli