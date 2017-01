MOVIE STAR JUNKIES, Evil Moods

Gole arse da sete feroce, localacci messicani in cui si aggirano Jim Thompson e James Cain. Il senso del noir è radicato in Evil Moods, nonostante del noir musicale non vi sia – quasi – traccia. Dalla sorgente letteraria del disco sgorgano meticciati di funky (“A Lap Full Of Hate”) e post-punk (“A Promise”), carichi di elettricità noisy, così come di groove inedito e poco solare. La polvere è ovunque e viene sballottolata da selvaggi e “malvagi” rituali dalle ritmiche squadrate, a volte arricchite da fiati sornioni (“Jim Thompson”, appunto) e imbevute da un mood dal fascino stralunato (“All Sorts Of Misery”). Splendido il caracollare mefitico della ballata “In The Evening Sun”, la conclusiva “Move Like Two Ghosts” anima un testo di Dylan Thomas, mentre “Red Harvest” è un baccanale di sangue che contribuisce a inquadrare Evil Moods come l’ennesima promessa mantenuta dal gruppo torinese e, quindi, i Movie Star Junkies come una delle migliori realtà musicali italiane. Dust & Bones per tutti.

Tracklist

01. A Promise

02. Three Times Lost

03. Please Come Home

04. Rising

05. Jim Thompson

06. A Lap Full Of Hate

07. In The Evening Sun

08. All Sorts Of Misery

09. Red Harvest

10. Move Like Two Ghosts