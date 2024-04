Thou: in ascolto “I Feel Nothing When You Cry”

“Surrounded by my solitude. Alone in the dark never felt so good.” I am a rock in a sea of chaos: settled, subdued, unmovable, impervious. Muscles unclenched, blood flows freely, anger exhaled, peace inhaled deeply. I am a rock in a sea of chaos: determined and strong, unreachable, impervious. Day after day I’m secure within my room. I am impervious. Day after day I’m sealed within my tomb. I am impervious. …when I’ve walked in the garden, when everything’s quiet… I am a rock in a sea of chaos. I am impervious.

Anche se a intermittenza, ci occupiamo da anni dei Thou e delle loro collaborazioni, per non parlare della loro quasi “carriera parallela” di cover band dell’era grunge, una caratteristica che suggerisce come non si possa sovrapporli del tutto ad altre band sludge della Louisiana come Eyehategod e Crowbar.

Umbilical (Sacred Bones, 31 maggio 2024) è il loro primo album da soli dopo 6 anni (Magus, il primo su Sacred Bones, è del 2018). A livello di testi, leggiamo che i Thou hanno esplorato cosa significa vivere al di dentro di e al di fuori da una moralità rigida.