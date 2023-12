Spectral Voice: in ascolto “Red Feasts Condensed Into One” dal prossimo album Sparagmos

Sparagmos (il riferimento è al rito dionisiaco con cui si smembravano animali a mani nude per poi mangiarli crudi), secondo album degli Spectral Voice, uscirà il 9 febbraio 2024 per Dark Descent. Il batterista e cantante Wendler spiega che lo scopo della band era proprio quello di far emergere l’elemento atavico e selvaggio del rituale, che alla fin fine è un modo di esaltare la vita attraverso la morte.

P.S.: ai fan non serve dire che gli Spectral Voice sono molto imparentati coi Blood Incantation, essendone quasi un side project.

Tracklist

01. Be Cadaver

02. Red Feasts Condensed Into One

03. Sinew Censer

04. Death’s Knell Rings in Eternity