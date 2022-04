Solaris #30

A metà tra ambient, sperimentazioni ed elettronica post-dubstep, la nuova puntata di Solaris si destreggia tra nuove uscite e gioielli del passato.

Playlist

To Rococo Rot – Die Dinge Des Lebens

King of Woolworths – Delia Derbyshire

Madteo – Since Man Crawled Out of The Slime

Hoshina Anniversary – Karakurenaini

Azu Tiwaline & Al Wootton – Light Trasmission

Stigma – Acid Rain

Azu Tiwaline & Al Wootton – Blue Dub

Sofie Birch, Johan Carøe – Calibrating Senses

Susumu Yokota – Gekkoh

Sofie Birch, Johan Carøe – Bike Sacrifice