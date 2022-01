Poptones #94

Puntata n. 94 incentrata sulla black music dei giorni nostri. Le novità discografiche proposte da Gabriele Savioli variano quindi dal soul al funky con accenni di jazz e r’n’b.

Playlist

The Organauts – I Feel Love

Jamie And The Numbers – Boys Don’t Cry

Piaggio Soul Combination Feat Lakeetra Knowles – Newly Born Love

The Grease Traps – Roots

The Excitements – We Carry A New World In Our Hearts

Durand Jones And The Indications – Witchoo

Aaron Frazer – Ride With Me

Jay Nemor Eletrified – Where I Dub From

Jon Batiste – Cry

Sault – London Gangs

Adrian Younge – Double Consciousness

Adrian Younge – Watch The Children

Curtis Harding – The One

About Poptones