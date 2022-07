PITH, Pith

Nella musica di Pith, progetto dei musicisti Andrea Bazzicalupo (chitarra elettrica), Jean-Marc Baccarini (sassofoni), Michele Anelli (contrabbasso) e Lorenza Capello (batteria e percussioni), convivono temi, composizioni e libere improvvisazioni dal forte impatto. Allo stesso tempo il gruppo è anche capace di allargare gli spazi, dilatando le forme sonore e concedendo all’ascoltatore momenti introspettivi come per esempio in “Like Drops” o nella fase iniziale di “Mirrored”, dove chitarra e sax tenore conversano posatamente. Tuttavia sono le atmosfere irrequiete e intense che determinano in gran parte il carattere del lavoro: i temi obliqui, alla Tim Berne, di “Annissim”, con un sax dal suono scuro ed elegante e un assolo di chitarra dalle parti di David Torn, oppure di “Quand Bien Même”, dove all’interno si ritagliano un affascinante spazio chitarra e sax, e ancora il finale di “Like Drops”, a concludere un’improvvisazione aperta ed estesa. Di grande forza sono comunque anche la monkiana “Nina”, con un contrabbasso agile e swingante e il sax misurato contrapposto alla chitarra dal vago sapore alla Arto Lindsay, il bel dialogo iniziale tra batteria e contrabbasso in “Rivolta” e l’avvincente “I Fixed My Eyes With Your Eyes”: un attacco inquietante, tenebroso, sorretto da accordi metallici della chitarra e, al centro del brano, da vaghi accenni minimalisti con uno straordinario lavoro del batterista sul cerchio del rullante.

I quattro musicisti, grazie a prestazioni di alto livello, allestiscono dialoghi serrati, si parlano e si ascoltano con sensibilità, valga per tutti l’iniziale “Folding Orange Episode”, una libera improvvisazione durante la quale i loro strumenti discutono alla pari, con raro equilibrio. La chiusura, invece è affidata al sapore folk, etnico, solidale di “Music For Rojava”.

Pith è certamente musica di qualità, dal respiro internazionale, dove composizione e improvvisazione si fondono in un universo sonoro spesso cangiante, striato da correnti nervose e tenui passaggi meditativi, ma sempre con grande energia e forte personalità.

Tracklist

01. Folding Orange Episode

02. Anissim

03. Like Drops

04. Nina

05. I Fixed My Eyes With Your Eyes

06. Mirrored

07. Rivolta

08. Quand Bien Même

09. With Drums

10. Music For Rojava