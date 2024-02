Pangea 257

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

IGOR BALLEREAU, À l’orée, Ptyx (Pharmafabrik)

DEMETRIO CECCHITELLI, Intersection, Unity (Rohs! Records)

SACRO BOSCO MEDIAZIONI, Numerazione Tirrena, Sacro Bosco Mediazioni (Communion)

C. DIAB, Ourselves At Least, Imerro (Tonal Union)

CADLAG, Integral (excerpt), Integral (Pharmafabrik)

BEN CHATWIN, Collapsing In Feedback, Verdigris (Disinter)

ABYSSY, Vectrex, Extra Meta (New Interplanetary Melodies)

BURIAL, Boy Sent From Above, Dreamfear / Boy Sent From Above (XL Recordings)

DANNY BROWN, Ain’t My Concern, Quaranta (Warp Records)

DEREK PIOTR, East Tennessee, Divine Supplication (DPSR)

ROGER BALLEN MASSIMO PUPILLO GABRIELE TINTI, Cor pro corde, Fragments (Unsounds)

AVALANCHE KAITO, Lago, Talitakum (Glitterbeat)

FYEAR, Pt I Trajectory, Fyear (Constellation)

STHLM SVAGA, Winter Rhapsody, Plays Carter, Plays Mitchell, Plays Shepp (Thanatosis)